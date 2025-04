Real Madrid tem chance de virar contra o Arsenal? Veja a previsão da IA

Real Madrid e Arsenal entram em campo nesta quarta-feira (16), às 16h (de Brasília), no Estádio Santiago Bernabéu, pelas quartas de final da Champions League. Para a partida, a equipe espanhola busca reverter a derrota categória por 3 a 0, na última terça-feira (8), em Londres. O Lance! perguntou a IA sobre a possível virada do time merengue.

Ao analisar o caso, a tecnologia apontou que o Real Madrid não irá reverter a derrota no Emirates Stadium. De acordo com o recurso tecnológico, o segundo confronto entre a equipe espanhola e inglesa irá terminar em um empate por 1 a 1. Veja o que disse a IA abaixo:

O que disse a IA?

"Aos 65 minutos, o Real Madrid finalmente abre o placar. Após uma cobrança de escanteio, Rüdiger sobe mais alto que Kiwior e cabeceia para o gol: Real Madrid 1-0 Arsenal. O Bernabéu explode, e o momento lembra a crença de Ancelotti em viradas no estádio.

O Arsenal, no entanto, usa sua arma letal: as bolas paradas. Aos 75 minutos, uma falta na intermediária é cobrada por Rice, que cruza para Saliba, que cabeceia para o fundo do gol: Real Madrid 1-1 Arsenal. O gol fora de casa praticamente enterra as esperanças do Real, que agora precisa de quatro gols para se classificar.

Nos minutos finais, o Real Madrid se lança ao ataque, mas a defesa do Arsenal, liderada por Partey e Saliba, resiste. O jogo termina Real Madrid 1-1 Arsenal, com o Arsenal avançando com um agregado de 4-1".

Explicação do resultado

"O Arsenal demonstrou no primeiro jogo uma defesa sólida (11 chutes no alvo, nenhum gol sofrido) e eficiência em bolas paradas, com Rice e Merino decisivos. A ausência de Camavinga enfraquece o meio-campo do Real, enquanto a volta de Saka dá ao Arsenal opções ofensivas.

O Real Madrid, apesar da força no Bernabéu, tem tido dificuldades para converter chances (Mbappé e Vinícius desperdiçaram oportunidades na ida) e sofreu com falhas defensivas recentes (8 gols sofridos nos últimos 3 jogos).

A vantagem de 3-0 é historicamente difícil de reverter, especialmente contra um Arsenal que não perde a primeira mão de quartas de final da Champions há sete eliminatórias".