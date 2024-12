Real Madrid ofereceu ‘três vezes mais’ do que Barcelona para ter Neymar

No Santos, Neymar foi considerado uma das maiores promessas da história do futebol brasileiro. Após sucesso individual e coletivo no Peixe, o camisa 11 chamou a atenção dos principais clubes da Espanha: Barcelona e Real Madrid. Neymar pai, empresário do jogador, revelou os bastidores da saída dele do Brasil rumo à Catalunha.

continua após a publicidade

➡️ Ex-melhor do mundo detona Vini Jr e compara com Neymar: ‘Equivocado’

Ao deixar o Santos, Neymar pai disse que a proposta do Real Madrid ao filho era superior à do Barcelona. No entanto, o desejo do jogador prevaleceu na escolha dele no futebol europeu. A declaração do empresário aconteceu em entrevista ao “Jota Jota Podcast” no dia 17 de dezembro.

Barcelona é uma decisão totalmente dele. Eu tinha uma negociação com Real Madrid e Barcelona nas minhas mãos. Aqui, três vezes mais Real Madrid. E ele não aceitou, falou: 'não quero jogar com aqueles caras.' Não porque não gostava do Real Madrid, mas ele tinha o sonho de jogar no Barcelona, vai ser o sonho dele, opção dele Neymar pai, sobre a transferência de Neymar para o futebol europeu

Santos, Barcelona e Neymar

O acordo entre Santos e Barcelona por Neymar foi marcada por momentos delicados. O negócio envolveu 17,1 milhões de euros, cerca de R$ 44,8 milhões à época. O Peixe, como detinha 55% dos direitos de Neymar, ficou com os 9,3 milhões de euros. O fundo de investimento esportivo DIS ficou com 6,8 milhões de euros, aproximadamente R$ 17,8 milhões em 2013. Os 5% restantes eram da Teisa, grupo de acionistas ligados à gestão santista à época, que comprou o percentual em 2010, por R$ 3,5 milhões.

continua após a publicidade

No entanto, a operação relacionada a Neymar envolveu valores ainda maiores, que nunca chegaram aos cofres santistas. Isso porque em 2011, o Barcelona fez um acordo de 40 milhões de euros (R$ 96,1 milhões) diretamente ao pai do atacante.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Neymar em ação pelo Barcelona na Champions League (Foto: AFP)

Empresário e pai

Neymar pai é o fundador da NN Consultoria, empresa responsável pela gestão de carreira do jogador e por intermediar contratos de patrocínio. Dessa maneira, o empresário foi peça chave na conexão que levou ao acordo do Santos com a Blaze, patrocinadora-máster do clube.