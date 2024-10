Perfil de jogador do Flamengo é hackeado nas redes sociais

Elenco do Flamengo em jogo da Copa do Brasil (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 08/10/2024 - 13:52 • Rio de Janeiro

O zagueiro Léo Ortiz, do Flamengo, teve o perfil no Instagram hackeado na noite desta segunda-feira (7). Ao ter acesso a conta do jogador, o invasor realizou uma série de publicações nos stories para tentar realizar um golpe financeiro nos seguidores do camisa 3, com a promessa de investimentos com "altos retornos".

➡️Júnior, ídolo do Flamengo e comentarista da Globo, é roubado no Rio

➡️Denílson descarta gigante e aponta campeão do Brasileirão 2024: ‘Não vai tropeçar’

Nas mensagens postadas, o anúncio promete um retorno de 100% do valor investido. Ou seja, a quantia supostamente se dobraria com o aporte na plataforma. Para dar credibilidade ao golpe, os invasores ainda apontaram que Léo Ortiz estaria por trás da operação.

- Para quem estava me mandando mensagem perguntado sobre investimento… Ainda está disponível sim! Lembrando que não é sorteio, nem publicidade, você investe e recebe o lucro. Valores enviados e atendimento totalmente sob minha responsabilidade, então é garantido - diz a publicação.

➡️Zico acredita em Neymar na Seleção e quer o craque no Flamengo

Perfil Léo Ortiz hackeado (Foto: Reprodução / Instagram)

Para facilitar o golpe, o invasor chegou a promover a criação de uma nova suposta conta do atleta do Flamengo. Em uma das publicações nos stories, o perfil oficial de Léo Ortiz anunciou a criação do @leortiz33_reserva. A conta até o momento da publicação desta matéria ainda não foi bloqueada e apresenta cinco seguidores.

➡️Confira as dez maiores rivalidades do futebol sul-americano!