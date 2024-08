Beatriz Souza conquistou a medalha de ouro no judô na categoria +78kg do judô nas Olimpíadas de Paris (Foto: Luis Robayo / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 02/08/2024 - 14:52 • Rio de Janeiro (RJ)

O primeiro ouro em edição de Olimpíadas sempre mexe emocionalmente com todos. Com a medalha conquistada pela Beatriz Souza em Paris não foi diferente - a conquista da brasileira levou à loucura todos os torcedores que assistiam à decisão. Mas uma pessoa em específico ficou especialmente feliz: Daniel Sousa, marido da judoca. A reação dele, inclusive, viralizou nas redes sociais.

Com um sorriso largo, Daniel comemorou demais após a consagração de Bia como campeão olímpica. Esta foi a primeira participação da brasileira em Jogos Olímpicos e ela já conseguiu alcançar o lugar mais alto do pódio. A judoca teve uma campanha irretocável ao longo da competição, tendo superado as duas lutadoras mais bem colocadas no ranking mundial, na semifinal e na decisão.

Beatriz Souza foi a primeira medalhista de ouro do Brasil nas Olimpíadas de Paris (Foto: Jack Guez / AFP)

Na final a brasileira venceu a israelense Raz Hershko, número 2 do ranking mundial, com um waza-ari, no início da luta, disputada no início da tarde desta sexta-feira (2). A judoca brasileira conquistou o primeiro ouro da delegação brasileira nos Jogos.