menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFora de Campo

Reação de lutador brasileiro após vitória de Charles do Bronx viraliza: ‘Ficou triste’

Brasileiro venceu a luta principal do UFC Rio

Breno-Carvalho-Cardao-Prata-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Breno Prata
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 12/10/2025
07:15
Charles do Bronx MMA UFC
imagem cameraCharles do Bronx segue invicto atuando no Brasil (Foto: Reprodução/X/@ufc)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Contando com o apoio dos torcedores, Charles do Bronx manteve sua escrita e finalizou o polonês Mateusz Gamrot na luta principal do UFC Rio, neste sábado (11). No entanto, após mais uma vitória do brasileiro, os torcedores apontaram um comportamento estranho de seu compatriota: Paulo Borrachinha.

continua após a publicidade

➡️Atuação de Charles do Bronx no UFC Rio impressiona torcedores: ‘Brutal’

Um vídeo mostrando a reação de nomes consagrados na história do UFC viralizou nas redes sociais. Alex Poatan, Fabrício Werdum, Caio Borralho aparecem comemorando a sétima vitória de Charles do Bronx em solo brasileiro. Porém, a reação de Borrachinha chamou a atenção por não parecer tão satisfeito com o resultado.

Na visão de um dos internautas, o lutador brasileiro fez cara de quem não gostou da vitória de Charles do Bronx. Em tom de brincadeira, o mesmo torcedor questionou se Borrachinha apostou contra o compatriota. Confira as reações abaixo.

continua após a publicidade

Sem dar chances para o adversário, Do Bronx chegou à sétima vitória atuando no Brasil e finalizou o ex-campeão dos pesos leves no 2º round. Ao final do confronto, os torcedores destacaram a atuação do lutador e ovacionaram o brasileiro nas redes sociais. 

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Veja como foi a vitória de Charles do bronx no UFC Rio

Round 1 - Charles Oliveira começou muito bem o round, conectando com chutes frontais e, mesmo quando ficou para baixo, atacou na omoplata. No meio do assalto, ficou por cima de Gamrot, pegou as costas e ficou perto de finalizar!

continua após a publicidade

Round 2 - Desta vez, Charles inicia o grappling, consegue cinturar Gamrot e leva para baixo. Logo depois, consegue as costas e finaliza! É do Brasil! CHARLES DO BRONX VENCE MATEUSZ GAMROT!

Charles do Bronx MMA UFC
Charles do Bronx segue invicto em solo brasileiro (Foto: Reprodução/X/@ufc)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias