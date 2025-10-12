Reação de lutador brasileiro após vitória de Charles do Bronx viraliza: ‘Ficou triste’
Brasileiro venceu a luta principal do UFC Rio
Contando com o apoio dos torcedores, Charles do Bronx manteve sua escrita e finalizou o polonês Mateusz Gamrot na luta principal do UFC Rio, neste sábado (11). No entanto, após mais uma vitória do brasileiro, os torcedores apontaram um comportamento estranho de seu compatriota: Paulo Borrachinha.
Um vídeo mostrando a reação de nomes consagrados na história do UFC viralizou nas redes sociais. Alex Poatan, Fabrício Werdum, Caio Borralho aparecem comemorando a sétima vitória de Charles do Bronx em solo brasileiro. Porém, a reação de Borrachinha chamou a atenção por não parecer tão satisfeito com o resultado.
Na visão de um dos internautas, o lutador brasileiro fez cara de quem não gostou da vitória de Charles do Bronx. Em tom de brincadeira, o mesmo torcedor questionou se Borrachinha apostou contra o compatriota. Confira as reações abaixo.
Sem dar chances para o adversário, Do Bronx chegou à sétima vitória atuando no Brasil e finalizou o ex-campeão dos pesos leves no 2º round. Ao final do confronto, os torcedores destacaram a atuação do lutador e ovacionaram o brasileiro nas redes sociais.
Veja como foi a vitória de Charles do bronx no UFC Rio
Round 1 - Charles Oliveira começou muito bem o round, conectando com chutes frontais e, mesmo quando ficou para baixo, atacou na omoplata. No meio do assalto, ficou por cima de Gamrot, pegou as costas e ficou perto de finalizar!
Round 2 - Desta vez, Charles inicia o grappling, consegue cinturar Gamrot e leva para baixo. Logo depois, consegue as costas e finaliza! É do Brasil! CHARLES DO BRONX VENCE MATEUSZ GAMROT!
