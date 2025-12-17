'O que eles fizeram hoje foi histórico', diz Filipe Luís sobre jogadores do Flamengo contra o PSG

Orgulhoso. Essa foi a palavra que Filipe Luís escolheu para definir o seu sentimento pelos jogadores do Flamengo após a derrota para o PSG na decisão do Mundial. O treinador, que recebeu aplausos ao chegar na coletiva de imprensa após o jogo, destacou a força da equipe adversária, mas fez questão de enaltecer o esforço do seu time.

- Muito triste por perder, não gosto de perder, dessa sensação. Mas ao mesmo tempo, muito orgulhoso dos meus jogadores, o que eles fizeram hoje foi histórico. Estivemos tão perto, uma disputa de pênaltis, mais perto do que isso contra uma equipe desse nível... Nosso time mentalmente é muito forte, sempre foi, em todas as finais, quando a equipe mais precisou, esses jogadores responderam, não ia ser diferente hoje. Time lutou por cada bola, cada centímento, contra uma equipe simplesmente maravilhosa. Por isso dá mais orgulho do que meus jogadores fizeram, não só hoje - disse Filipe Luís.

Filipe Luís durante PSG x Flamengo (Foto: Adriano Fontes/Flamengo)

- Acho que contra o PSG tudo é difícil. Tem um elenco incrível, o melhor técnico do mundo. A forma como se comportam taticamente é uma obra de arte. Sou fã do Luís Henrique e os jogadores jogaram de forma fantástica. Mereceram ganhar. Chegamos longe, perdemos em pequenos detalhes. Tenho muito orgulho da minha equipe - completou.

Futuro no Flamengo

Nas últimas semanas, Filipe destacou que só falaria sobre renovação após a final do Mundial. Chegado o momento, o treinador garantiu que não recebeu nenhuma oferta. Além disso, disse que o desfecho positivo não depende apenas dele.

- Não recebi nenhuma oferta. Minha cabeça estava voltado para esse jogo e essa final. Sempre foi até o dia de hoje. O que disse para os meus jogadores no intervalo foi não mudar a forma de jogar. Não abrir mão do nosso estilo. Tirar a posse de bola deles e ficar com a nossa. Mas o time deles é muito forte, aguentam fazer muito esforço e tem muitas variações táticas. Mas no intervalo tentei ajudar de alguma forma para gerar dúvida na pressão do Paris. Isso nos deu alguma vantagem e o time se sentiu um pouco melhor. Mas eles tem posse de bola longas, de dois, três minutos, isso desgasta e cansa. Mas estou orgulhoso - explicou o treinador.

Filipe Luís ao lado de Luis Enrique (Foto: Adriano Fontes/Flamengo)

- Primeiro, foi uma temporada incrível, mágica, histórica. Jogadores entraram para a história do Flamengo, teriam entrada mais se as cobranças caíssem para o nosso lado. É um grupo muito vencedor e ambicioso e não tenho dúvida que vai continuar com a mesma ambição. Sobre o futuro não é o momento. Estou com o luto do jogo. Mas não depende só de mim. Esperamos que nos próximos dias se arrume - completou.

Veja outras respostas de Filipe Luís, técnico do Flamengo

Escolha dos cobradores

"Os jogadores disponíveis, treinam. Tem os que pedem para bater e a ordem eles escolhem. Na minha visão, os melhores foram os que bateram. Eles erraram dois e infelizmente erramos quatro. Tem que ter muita coragem para bater pênalti para 50 milhões de torcedores. Gostaria muito que não se falasse dos pênaltis, mas do esforço que fizeram numa temporada histórica".

Decisões no momento dos pênaltis

"Escolha, decisões, se ele pula pro outro lado a bola entra. Foi um grande feito chegar nos pênaltis contra essa equipe, que desde o início do jogo impôs o seu ritmo e nos causou dificuldades. Tentou jogar em todo momento também. Não se escondeu do jogo. Depois, as variações táticas que eles faziam nos geravam dificuldades. Não entramos de nenhuma forma. Tivemos uma atuação impecável do Alex Sandro, do Varela, do Plata, dos volantes que acabaram com as meias já para baixo aos 60 minutos. Por mais que você queira pressionar, eles te empurram para sua área. Eu não tenho nenhum problema em admitir que eles são muito bons. Ao contrário, admiro quando vejo com meus próprios olhos".

Sentimento da derrota

"Fico triste porque não gosto de perder. Dói. É um luto, reconheço. Não apaga o que fizemos na temporada, mas esse luto existe. Fico com o jogo e a temporada que a gente fez".

