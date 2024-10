Racing x Corinthians: vidente crava classificado para final da Sul-Americana

Racing e Corinthians se enfrentam na semifinal da Sul-Americana (Foto: NELSON ALMEIDA/AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 31/10/2024 - 05:10 • São Paulo (SP)

Racing-ARG e Corinthians decidem nesta quinta-feira (31), no El Cilindro, uma vaga na final da Copa Sul-Americana para enfrentar o Cruzeiro. Para o vidente Luiz Filho, do canal "Renascer das Cartas", o clube argentino deve conquistar a vaga na decisão.

Para Luiz Filho, o Racing terá uma energia favorável na partida, com mudanças positivas, além de vontade e empenho. Pelo lado do Corinthians, o tarólogo enxerga escolhas difíceis, precisando de objetividade, mas determinado e corajoso no confronto.

Luiz Filho tem mais de 30 mil inscritos no canal no Youtube e costuma fazer previsões para jogos de futebol. No início do mês, o vidente cravou a classificação do Flamengo contra o Corinthians para a final da Copa do Brasil.

No primeiro jogo, os clubes empataram em 2 a 2, na Neo Química Arena. Yuri Alberto marcou os dois gols do Alvinegro na partida, enquanto Salas e Martirena deixaram tudo igual para os argentinos. O Cruzeiro passou pelo Lanús-ARG na outra semifinal.

No Brasileirão, o Corinthians está na 15ª posição, com 35 pontos. A equipe de Ramón Díaz vem de uma vitória contra o Cuiabá, na última segunda (28). No Campeonato Argentino, o Racing é o 7º colocado, com 28 pontos, e perdeu para o Banfield no último fim de semana.

Reta final de ano do Corinthians

Na parte de baixo da tabela do Campeonato Brasileirão, o Corinthians ainda luta contra o rebaixamento. Após a decisão diante do Racing-ARG, a equipe tem clássico contra o Palmeiras, na Neo Química Arena. O Alvinegro está a um ponto da zona da degola.

Corinthians x Racing se enfrentam na semifinal da Sul-Americana (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)