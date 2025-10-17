Quem matou Odete Roitman? Em 1988, Flamengo e Palmeiras decidiram jogo nos pênaltis

Chegou o dia no qual o Brasil saberá o desfecho da novela Vale Tudo, da Globo, em que paira o mistério sobre o assassinato da personagem Odete Roitman. Em 1988, ano da primeira edição do drama, Flamengo e Palmeiras fizeram um duelo que terminou decidido nos pênaltis. Este ano, os clubes fazem jogo crucial para os rumos do Brasileirão, no domingo (19).

Odete Roitman morreu? Ronaldinho Gaúcho 'desvenda' mistério em rolê aleatório

No dia 17 de novembro de 1988, Flamengo e Palmeiras jogaram no Maracanã pela segunda fase da Copa União, o Campeonato Brasileiro da época. Na época, o torneio tinha regra diferente, quando o jogo terminava empatado, os dois clubes ganhavam um ponto, mas duelavam por mais um ponto em uma disputa de pênaltis. No tempo normal, o jogo terminou em 1 a 1, com gol de Mauro, para o Alviverde, e Bebeto, para o Rubro-Negro.

Ainda no tempo normal, o goleiro Zetti sofreu uma fratura na tíbia, e como o técnico Ênio Andrade já havia feito todas as substituições, o atacante Gaúcho foi para o gol. Na disputa de pênaltis, o jogador improvisado pegou dois pênaltis, de Zinho e Aldair, e o Palmeiras venceu a disputa de pênaltis por 5 a 4, levando mais um ponto no jogo. Naquele ano, o Bahia se sagrou campeão do torneio.

Flamengo x Palmeiras

Assim como em 1988, Flamengo e Palmeiras duelam no Maracanã, mas desta vez, em caráter mais decisivo. O Alviverde lidera o Brasileirão, com 61 pontos, seguido na cola pelo Rubro-Negro, que tem 58. Se vencer, o time de Abel Ferreira abre vantagem para o rival restando 10 rodadas para o fim do torneio. Em caso de vitória do time de Filipe Luis, os dois clubes empatam em número de pontos na liderança.