Web reage a decisão de Daronco em Vitória x Bahia: ‘Claro’

Clássico ocorre pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro

Lucas Boustani
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 16/10/2025
22:23
Atualizado há 2 minutos
Anderson Daronco em Vasco x Botafogo (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)
imagem cameraAnderson Daronco apita clássico entre Vitória x Bahia (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)
O árbitro Anderson Daronco virou assunto durante o primeiro tempo do confronto entre Vitória e Bahia, desta quinta-feira (16), no Barradão, pela 28ª rodada do Brasileirão. Na ocasião, ele marcou um pênalti para a equipe Rubro-Negra, que viralizou nas redes sociais.

A grande maioria dos torcedores, que acompanhavam a partida, concordaram com a decisão do ábitro. O lance aconteceu aos 22 minutos, quando o lateral esquerdo Ramon tentou um cruzamento na área e teve a ação bloqueada com um toque de mão de Arias.

Em campo, Anderson Daronco identificou imediatamente a infração, sem precisar ir ao VAR para rever o lance. A decisão repercutiu nas redes sociais. Veja abaixo:

