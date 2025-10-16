Web reage a decisão de Daronco em Vitória x Bahia: ‘Claro’

O árbitro Anderson Daronco virou assunto durante o primeiro tempo do confronto entre Vitória e Bahia, desta quinta-feira (16), no Barradão, pela 28ª rodada do Brasileirão. Na ocasião, ele marcou um pênalti para a equipe Rubro-Negra, que viralizou nas redes sociais.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

A grande maioria dos torcedores, que acompanhavam a partida, concordaram com a decisão do ábitro. O lance aconteceu aos 22 minutos, quando o lateral esquerdo Ramon tentou um cruzamento na área e teve a ação bloqueada com um toque de mão de Arias.

Em campo, Anderson Daronco identificou imediatamente a infração, sem precisar ir ao VAR para rever o lance. A decisão repercutiu nas redes sociais. Veja abaixo: