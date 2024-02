Chamada de "Rainha do Country", Reba, de 68 anos, já vendeu mais de 85 milhões de discos em todo o mundo. O seu segundo álbum de estúdio, "My Kind of Country", de 1984, é considerado um divisor de águas em sua carreira. Desde então, a artista lançou 29 álbuns de estúdio, com sucessos como “Can't Even Get the Blues”, “Whoever’s in New England” e “Does He Love You”.