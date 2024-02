O show do intervalo é uma atração à parte do Super Bowl, e na edição de 2024 não será diferente. No domingo (11), no Allegiant Stadium, em Las Vegas, quando os atletas de San Francisco 49ers e Kansas City Chiefs saírem de campo no intervalo da decisão da temporada da NFL, o cantor Usher será a principal atração de um dos maiores eventos esportivos do mundo e o mais assistido na televisão nos Estados Unidos anualmente.