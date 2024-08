Quem é melhor: Luiz Henrique ou Estevão? Jornalistas opinam

(Foto: Jorge Rodrigues e Marcello Zambrana/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 22/08/2024 - 11:29 • Rio de Janeiro

Com o duelo de altíssimo nível entre Botafogo e Palmeiras pelas oitavas de final da Libertadores, o debate sobre os craques dos dois times veio a tona. Quem é melhor: Luiz Henrique ou Estevão? Os comentaristas da Globo Roberto Veloso e Ramon Motta debateram sobre os jogadores.

Destaque no jogo de ida, Luiz Henrique teve uma atuação discreta no Allianz Parque e saiu machucado no intervalo, mas marcou o primeiro gol do Botafogo na vitória contra o Palmeiras no Nilton Santos.

- No momento, o Luiz Henrique está desempenhando um futebol tão absurdo que faz até a gente esquecer do Júnior Santos. É um jogador que está cumprindo duas ou três funções no time. - iniciou Ramón.

Luiz Henrique tem sete gols e quatro assistências em 35 jogos. (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)

Voltando de lesão no primeiro jogo e com uma atuação discreta no segundo, Estevão não conseguiu comandar o Palmeiras até a vaga nas quartas de final da Libertadores. O jogador não anotou nenhum gol ou assistência nessa etapa da competição.

- Se eu tivesse que escolher um dois para comprar hoje, seja para jogar no Brasil ou na Europa, eu escolheria o Estevão. Justamente pela projeção que eu enxergo nele. O Estevão tem 17 anos, mas joga um futebol de um jogador de 30 anos. O Luiz Henrique está mais pronto, mas o Estevão é um fenômeno. O Endrick também é um 'jogadoraço', mas o Estevão é melhor - concluiu.

Estevão foi vendido para o Chelsea, clube da Premier League. (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

No final, a vantagem de um gol construída em casa foi o que garantiu a classificação ao Botafogo. O jogo parecia controlado para o Alvinegro, que vencia por 2 a 0, mas tomou rumos emocionantes quando o Palmeiras empatou nos minutos finais. O Porco chegou a virar o jogo, mas o gol foi anulado por toque na mão do zagueiro Gustavo Gómez.

⚽Gols

Botafogo 2 x 1 Palmeiras

Luiz Henrique (Botafogo)

Maurício (Palmeiras)

Igor Jesus (Botafogo)

Palmeiras 2 x 2 Botafogo

Igor Jesus (Botafogo)

Savarino (Botafogo)

Flaco López (Palmeiras)

Rony (Palmeiras)