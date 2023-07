Desfalque de peso na Copa do Mundo Feminina, Giulia Gwinn é um dos grandes nomes da modalidade na Alemanha. Nesta semana, o nome da meio-campista do Bayern de Munique ganhou as manchetes pela recusa ao convite para ser capa da 'Playboy', às vésperas do Mundial, e preferir ''se mostrar em campo''. Atendendo ao desejo da atleta, o Lance! reuniu as principais informações sobre sua carreira.