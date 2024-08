Quem é Carrie Lawrence, noiva e companheira de time de Marta

Carrie Lawrence em publicação no Instagram (Foto: Reprodução / Instagram)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 19/08/2024 - 18:04 • Rio de Janeiro

Marta, camisa 10 da Seleção Brasileira feminina, anunciou neste último final de semana que está noiva de Carrie Lawrence, atual companheira de time. As duas atuam pelo Orlando Pride, dos Estados Unidos, porém em setores diferente. Enquanto a brasileira comanda as ações do ataque, a parceira joga na defesa. As duas vivem um romance desde 2022.

➡️Dublador revela detalhes da discussão entre Bruno Henrique, Gatito e Marlon Freitas ao final de Botafogo x Flamengo

Quem é Carrie Lawrence?

A companheira de brasileira é natural de Orlando, Flórida, nos Estados Unidos. A carreira no esporte começou na época do colégio, quando ela defendeu o Florida Kraze, onde chegou a conquistar títulos estaduais e regionais. Mais velha, Carrie chegou a disputar jogos pela NCAA (liga universitária estadunidense). Em 2015, ela foi eleita a "Novata do Ano" pelas companheiras de equipe da Universidade da Carolina do Sul.

A chegada ao futebol profissional aconteceu em 2020, quando o Orlando Pride a contratou. No clube, Carrie conheceu Marta, que havia chegado no clube três anos antes, em 2017, como reforço estrelado. Elas estão juntas há dois anos mas só oficializaram que vão casar neste último final de semana.

Marta e Carrie Lawrence comemorando o noivado (Foto: Reprodução)

Aos 27 anos, Carrie é 11 anos mais nova que Marta. As duas moram juntas em uma mansão em Orlando, comparada no ano passado. O imóvel é avaliado em US$ 1,75 milhão (cerca de R$ 10 milhões na contação atual). A residência tem 360m², cinco quartos, cinco banheiros e uma área de lazer luxuosa.

Antes do namoro com a nova parceira, Marta chegou a ter um outro relacionamento, onde também foi noiva por três anos, com outra zagueira americana Toni Deion. As três chegaram a atuar juntas pelo Orlando Pride. No mesmo ano do término entre as duas, a brasileira anunciou o relacionamento com Carrie.