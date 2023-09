A vida amorosa de Neymar ganhou mais uma polêmica nesta quarta-feira (26). De acordo com o paparazzi Jordi Martin, durante participação no programa "Amor y Fuego", o jogador do Al Hilal tem um caso com Carola Gil. Nesta matéria, o Lance! apresenta alguns detalhes da suposta amante do camisa 10 da Seleção Brasileira.