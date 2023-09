Antony, que está afastado pelo Manchester United, chegou à Inglaterra nesta quarta-feira (27) após passar um período no Brasil. De acordo com informações dos jornais britânicos "The Times" e "The Telegraph", o brasileiro deve se apresentar à polícia da Grande Manchester. O jogador enfrenta acusações de agressão física contra sua ex-namorada Gabriela Cavallin e outras duas mulheres.