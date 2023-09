- Foi com profunda tristeza que recebi a notícia da morte do Rafael, filho da Daniela Suman e enteado do meu amigo, vereador Valmir Franco. Um rapaz novo, alegre e que era apaixonado pelo time de coração, o Corinthians. Uma perda irreparável. Deixo aqui meu sincero pesar e as nossas orações e pensamentos para a Daniela, para o pai do Rafael, Marcelo Brolezi, também para o Valmir e para todos os amigos e familiares. Que Deus possa dar o conforto que as palavras não conseguem neste momento tão difícil - escreveu Gil Helou.