Vini Jr teria vivido affair recente com atriz da Globo, diz portal

Escrito por Lance! • Publicada em 18/10/2024 - 21:08 • Rio de Janeiro (RJ)

Atacante do Real Madrid e da Seleção Brasileira, Vini Jr teria vivido um breve affair com a atriz Bella Campos. De acordo com o Portal LeoDias, os dois se relacionaram entre junho e julho, nos Estados Unidos, quando a equipe de Dorival Jr disputou a Copa América.

Ainda segundo o portal, Vini Jr teria convidado Bella Campos para assistir a partida da Seleção Brasileira. A atriz já fazia um intercâmbio nos Estados Unidos quando recebeu o convite do jogador. Além do dia do jogo, os dois teriam se encontrado outras vezes.

No início do ano, Vini Jr interagiu em publicações de Bella Campos nas redes sociais. A atriz da Globo namorava o músico MC Cabelinho até agosto do ano passado, quando o relacionamento chegou ao fim em meio a boatos de traição por parte do cantor.

Vini Jr é um dos principais jogadores do Real Madrid, tendo conquistado Champions League, La Liga, Mundial de Clubes, Copa do Rei, Supercopa da Espanha e Supercopa da Uefa. Pela Seleção Brasileira, o jogador tem 35 partidas, com cinco gols e cinco assistências.