Qual time torce Ludmilla, presidente de um time na Kings League?

Presidente do Real Elite FC, time que disputou a primeira temporada da Kings League Brasil, a cantora Ludmilla se tornou mãe na última quarta-feira (14). Nasceu a filha Zuri, fruto da relação com a dançarina e influenciadora Brunna Gonçalves.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Nas redes sociais, o casal publicou uma homenagem para a chegada da filha, que nasceu em Miami, nos Estados Unidos. Ludmilla e Brunna escolheram ir para a cidade norte-americana para que a dançarina fizesse o parto da criança.

- Hoje a gente multiplicou o amor. Sinto que nunca fomos tão abençoadas por Deus como agora. Bem vinda ao nosso Paraíso, Zuri. Aqui, nós 3 seremos as mulheres mais felizes do mundo! - diz a legenda da publicação, que já tem mais de 2,7 milhões de curtidas no Instagram.

continua após a publicidade

A cantora interrompeu a tour que faz com o seu álbum Numanice 3 para acompanhar o nascimento da filha. Entretanto, Ludmilla não terá muito tempo de descanso e já retorna para a rotina de apresentações no dia 31 de maio, em Ribeirão Preto, interior de São Paulo.

Na sequência, a artista visita São Paulo para duas apresentações na cidade, nos dias 7 e 8 de junho. A turnê Numanice 3 ainda visita Porto Alegre, em 14 de junho, e dia 26 de julho vai ao Rio de Janeiro, onde também se apresenta.

continua após a publicidade

Qual time torce Ludmilla?

O Rio de Janeiro também é a casa do time que Ludmilla torce. A cantora é declaradamente torcedora do Flamengo e já apareceu em diversas fotos com o manto rubro-negro. Em 2017, chegou a lançar uma música em homenagem ao Flamengo. A música é uma parceria do serviço de streaming Deezer com a cantora e o clube da Gávea.

Ludmilla se apresentando com a camisa do Flamengo. (Foto: Divulgação/ Ludmilla)

A letra é uma versão alternativa de um dos seus maiores sucessos, a canção 'Cheguei', lançada um ano antes. A letra cita títulos importantes do Flamengo, como o Mundial de 1981 e o título brasileiro de 1987.

Em 2023, a cantora viralizou por uma ligação de vídeo com o atacante Gabriel Barbosa, o Gabigol, antes de um clássico contra o Fluminense. As imagens