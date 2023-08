Com patrimônio avaliado em 370 milhões de dólares (cerca de R$ 1,8 bilhão), Lewis Hamilton reassumiu o lugar mais alto do pódio entre os automobilistas mais bem pagos do mundo em 2023 na lista da 'Forbes'. O piloto de Fómula 1 ocupa a 21ª colocação do ranking, com uma fortuna de 130 milhões de dólares (aproximadamete R$ 650 milhões).