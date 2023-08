- Eu entendo que é um processo natural. Todos os clubes vêm passando alguma dificuldade, exceto Flamengo e Palmeiras. A gente é um clube pequeno do Brasil. A gente precisa de apoio, de suporte. Os recursos do Governo do Estado e da Prefeitura de João Pessoa não existem mais. E o projeto tem que continuar. Revelar garotos, apoiar os sonhos de quem quer ser profissional. Por outro lado, precisamos de grana, de investimento. Uma das maneiras foi se juntar com pessoas do futebol, que têm carreira vitoriosa, como o Deco e o Luis Paulo, que é investidor. Juntamos as três mentes para continuar com esse trabalho - revelou Josivaldo ao GE.