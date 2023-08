O treinador do Rubro-Negro entrou com uma ação contra o apresentador da Band e formalizou queixa-crime na 1ª Vara Criminal de Pinheiros. Sampaoli pediu que Neto responda criminalmente por ofensas proferidas na TV Bandeirantes, após o ex-jogador acusar o argentino de racismo contra Arzul, preparador de goleiros do Santos.