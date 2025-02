A Bola de Ouro, prêmio que também é conhecido pelo nome original, Ballon d'Or, foi criado pela revista francesa "France Football" e é entregue de forma independente, desde 1956, com uma pequena pausa durante os anos em que existiu a parceria com a Federação Internacional de Futebol (Fifa). Essa honraria premia aquele que o veículo, em uma votação envolvendo jornalistas de diversos países, define ser o melhor jogador de uma temporada toda.

O evento de premiação, inclusive, é um dos mais badalados em todo o futebol mundial, tendo em vista que os maiores jogadores de todo o mundo costumam aparecer, enquanto boa parte deles disputa para ser o escolhido em primeiro lugar. Nem todos os anos, por exemplo, o público acaba ficando completamente satisfeito com os resultados, mas, mesmo assim, a premiação segue como uma das mais prestigiadas de todo o mundo. Quem ganha a Bola de Ouro, por exemplo, costuma ser considerado o melhor do mundo daquele ano.

Rodri ganhou a Bola de Ouro em 2024

No último ano, inclusive, o responsável por ficar com o prêmio mais badalado do evento foi o meio-campista Rodri. O jogador espanhol conseguiu protagonizar campanhas de destaque em seu clube, o Manchester City, e também por sua Seleção, sendo peça importantíssima em ambos. Dessa forma, foi escolhido como o melhor do mundo de 2024 pela Bola de Ouro.

Enquanto isso, a polêmica ficou para o segundo lugar de Vinicius Junior, que era considerado por muitos o melhor do último ano, inclusive vencendo o prêmio da Fifa. Mas, mesmo com a polêmica, sabe o que ambos têm em comum? Eles nasceram em períodos próximos o suficiente para serem do mesmo signo, de Câncer.

Além dos dois, outros três jogadores que ficaram entre os 10 melhores do mundo durante a eleição da revista também possuem o mesmo signo solar. Assim, 50% dos atletas de maior destaque no futebol em todo o mundo, durante a temporada de 2024, possuem o mesmo signo. Leão e Capricórnio também tiveram destaque, com duas pessoas em cada um deles. Já Sagitário apareceu apenas uma vez, fechando a lista de signos vistos entre os melhores jogadores do ano passado.

Confira os signos dos 10 melhores do mundo de 2024

Confira o Ranking da Bola de Ouro 2024, com a data de nascimento e o signo de cada um dos atletas, além de algumas características de cada um deles:

1º: Rodri (Manchester City/Espanha) - O atleta nasceu em 22 de junho de 1996 e é do signo de Câncer, os quais são conhecidos por serem sensíveis, emocionais e afetuosos.

2º: Vini Jr. (Real Madrid/Brasil) - 12 de julho de 2000 (idade 24 anos), também de Câncer.

3º: Bellingham (Inglaterra/Real Madrid) - 29 de junho de 2003 - outro jogador de Câncer.

4º: Carvajal (Real Madrid/Espanha) - 11 de janeiro de 1992 - Capricórnio. As pessoas desse signo são conhecidas por serem disciplinadas, determinadas e focadas.

5º: Haaland (Manchester City/Noruega) - 21 de julho de 2000 - Um quarto de Câncer.

6º: Mbappé (PSG/Real Madrid/França) - 20 de dezembro de 1998 - Sagitário. Pessoas desse signo são conhecidas pela energia vibrante, espírito aventureiro, dinamicidade, sociabilidade, habilidade de comunicação.

7º: Lautaro Martínez (Inter de Milão/Argentina) - 22 de agosto de 1997 - Leão. São conhecidos por serem dramáticos, ambiciosos, corajosos, vaidosos, extrovertidos e desafiadores.

8º: Lamine Yamal (Barcelona/Espanha) - 13 de julho de 2007 - Câncer.

9º: Toni Kroos (Real Madrid/Alemanha) - 4 de janeiro de 1990 - Capricórnio.

10º: Harry Kane (Bayern/Inglaterra) - 28 de julho de 1993 - Leão.