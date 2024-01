A polícia francesa está investigando o Paris Saint-Germain por um possível esquema com a revista "France Football". O lobby teria objetivo de fazer com que Lionel Messi fosse o vencedor da Bola de Ouro enquanto jogador do clube Francês. O argentino foi o premiado de 2021, quando era atleta do time de Paris. A informação foi publicada por dois veículos de imprensa da França: o jornal "Le Monde" e o site "Mediapart".