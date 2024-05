Provocação aconteceu durante jogo da Libertadores (Foto: Reprodução/ESPN)







Escrito por Lance! • Publicada em 14/05/2024 - 21:21 • São Paulo (SP)

Durante a derrota do Atlético-MG contra o Peñarol, por 2 a 0, Hulk recebeu uma provocada do goleiro rival.

Após puxar um indício de discussão com o defensor, o goleiro mostrou o patch da Copa Libertadores na camisa e fez um número cinco com as mãos, fazendo alusão as conquistas do Penãrol.

Entretanto, a discussão e a resposta para Hulk, mesmo com o time em desvantagem, criou uma série de comentários nas redes sociais. Veja a repercussão:

