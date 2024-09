Programa de Benja no SBT corre risco de ser cancelado; entenda os motivos

Programa "É Tudo Nosso", comandado por Benja, pode ser cancelado no SBT (Foto: Reprodução)







Escrito por Lance! • Publicada em 08/09/2024 - 18:19 • São Paulo (SP)

O apresentador Benjamin Back pode ter uma atração cancelada no SBT a partir de 2025. De acordo com o portal "F5", o programa "É Tudo Nosso", comandado pelo comunicador esportivo, pode não ser renovado por conta dos altos custos de produção e poucos anunciantes.

O programa de entretenimento também conta com a participação do comentarista esportivo Maurício Borges, o Mano. Exibido nas noites de sexta, o "É Tudo Nosso" conta com apenas um anunciante e tem números de audiência considerados abaixo do esperado pela emissora.

Benja, que apresentou o "Arena SBT" nos últimos anos, foi demitido da emissora em 2023. O programa seguiu com apresentação do narrador Téo José, que também saiu do canal, no início deste ano. Atualmente, a atração é comandada pelo locutor Cléber Machado.

O apresentador de 54 anos também atua na CNN, no comando do programa "Domingol com Benja". O comunicador também somou passagens por RedeTV!, Record, Band e Fox Sports. No Youtube, o profissional apresenta o podcast "Benja Me Mucho".