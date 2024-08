Benja aponta principal problema do Corinthians e admite: ‘Se não cair, é milagre’

Benjamin Back criticou empate do Corinthians em casa com o Red Bull Bragantino (Foto: Reprodução)







Escrito por Lance! • Publicada em 11/08/2024 - 06:00 • São Paulo (SP)

O Corinthians ficou só no empate em casa com o Red Bull Bragantino e segue na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, com 21 pontos. Após o 1 a 1 na Neo Química Arena, o apresentador Benjamin Back usou as redes sociais para criticar o sistema ofensivo da equipe de Ramón Díaz.

- O torcedor do Corinthians não tem o que comemorar. A derrota em casa era uma desgraça, o empate é péssimo. O Hugo Souza fez uma defesa maravilhosa no primeiro tempo, e no segundo, salvou. Aí, na força da torcida, no desespero, no seja o que Deus quiser, o Talles Magno fez o gol - disse Benja.

- Deu dó do Garro, ele coloca os jogadores na cara do gol, mas não tem atacante que faz gol. O time do Corinthians é muito ruim. São lances bizarros, passe para a lateral, jogador trombando um no outro. Se o Corinthians não for rebaixado esse ano, é um milagre - completou o apresentador.