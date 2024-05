Gabigol foi punido após foto vazada (Foto: Marcelo Cortes / Flamengo)







Escrito por Lance! • Publicada em 22/05/2024 - 20:17 • São Paulo (SP)

Depois de ter uma foto com a camisa do Corinthians vazada, Gabigol perdeu o direito de usar a camisa 10 do Flamengo e agora deve estrear um novo numeração pelo Rubro-Negro: a 99.

Diante a esta alteração, ao 'Extra', a numeróloga Carol Graber explicou como a alteração pode afetar o jogador falando no lado místico. Na análise, ela exaltou que Gabigol é 'predestinado' e associado ao número 9, mostrando o lado positivo desta mudança.

- Isso mostra essa ligação que o Gabigol tem com o número, o fato de ter tido todo o sucesso com ele. Faz muito sentido com essa vibração que é a mais forte que ele tem no mapa - explica ela: - O 99, que ele vai usar agora, nada mais é do que o 9 também (9 + 9 = 18, 1 + 8 = 9). Então é como se ele estivesse retornando à vibração do 9. E a tendência é que isso traga todo o sucesso que ele teve com a camisa anterior - destacou.

Para ela, segundo esta premissa, a espera é que a camisa 99 tenha uma vibração melhor do que a camisa 10.

- Esse número determina o que a pessoa veio aprender. Tem essa frequência de teste, de algo mais difícil para Gabigol. Numa análise, por exemplo, de um nome artístico, nunca é recomendado que a pessoa tenha o número do desafio na vibração. Então, não seria recomendado para o Gabigol usar a camisa que some 1. E o 10 nada mais é do que 1 + 0, que vai dar a vibração do 1. Isso explicaria a 9 ser tão melhor para ele do que a 10 - completou.

Muito criticado pela torcida do Flamengo, seu futuro na equipe é incerto. A numeróloga também falou sobre isso e possíveis previsões quanto aos próximos passos do atacante no time.

- Não sei se ele continua no Flamengo ou não. Mas se ele eventualmente mudar de time, isso faz total sentido dentro dessa conjuntura de dois anos turbulentos. Porque ele precisa aceitar as mudanças e as coisas novas. E, às vezes, o universo dá uma chacoalhada - concluiu.

