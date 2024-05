Quanto o Flamengo lucra com a venda de Fabrício Bruno para o West Ham?

Flamengo lucrou mais de R$ 60 milhões com a venda de Fabrício Bruno para o futebol inglês (Foto: Marcelo Cortes/Flamengo)







Escrito por Lance! • Publicada em 22/05/2024 - 18:31 • Rio de Janeiro (RJ)

Contratado no início de 2022 junto ao RB Bragantino por R$ 15 milhões, Fabrício Bruno tem sua venda encaminhada do Flamengo para o West Ham por cerca de R$ 83,6 milhões. Em pouco mais de dois anos, o atleta chegou a vestir a camisa da Seleção Brasileira e viu seu valor de mercado crescer.

Com isso, o Rubro-Negro lucrou R$ 68,6 milhões com a transferência do zagueiro de 28 anos. No Mais Querido, o defensor conseguiu elevar seu nível de jogo e despontar como um dos melhores da posição no cenário nacional.

CHEGADA NO FLAMENGO

Contratado no decorrer do Campeonato Carioca, Fabrício Bruno fez sua estreia na goleada sobre o Nova Iguaçu por 5 a 0. O atleta não demorou para se firmar na equipe de Paulo Sousa ao lado de Léo Pereira e Gustavo Henrique.

No entanto, o jogador sofreu uma lesão rara no ligamento do dedão do pé direito, o que o afastou dos gramados por cerca de três meses. Naturalmente, o camisa 15 perdeu espaço no time titular de Dorival Júnior, que encontrou a dupla ideal em David Luiz e Léo Pereira.

Embora tenha sido titular em 13 partidas do Brasileirão, Fabrício Bruno participou muito pouco dos confrontos da Libertadores e Copa do Brasil, que eram as prioridades do Flamengo na temporada. Mas o zagueiro já havia mostrado seu cartão de visitas.

MELHOR FASE

Em 2023, Fabrício Bruno despontou como uma das principais peças do Rubro-Negro apesar do ano decepcionante por conta da falta de títulos. O atleta chegou a ser elogiado por Luís Suárez como o melhor defensor que o centroavante uruguaio encontrou no Brasil.

As grandes atuações renderam ao zagueiro uma convocação para vestir a camisa da Seleção Brasileira nos amistosos contra Inglaterra e Espanha, em 2024. O atleta foi titular nos dois jogos e muito elogiado pela imprensa internacional.

Aos 28 anos, Fabrício Bruno deixa o Flamengo tendo sido campeão estadual, mas também como um exemplo de bom negócio feito pelo clube. No futuro, Tite conta com Léo Pereira, Léo Ortiz e David Luiz no elenco para brigar por duas vagas no time.