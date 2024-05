Torcedores do Flamengo protestam e xingam Gabigol antes de jogo pela Copa do Brasil; veja

Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 22/05/2024 - 20:05 • Manaus (AM)

Um dia após ter sido ovacionado por alguns fãs, Gabigol foi alvo de protestos e xingamentos de torcedores do Flamengo antes do jogo contra o Amazonas, pela Copa do Brasil. A foto vazada com a camisa do Corinthians não caiu bem entre os rubro-negros. Confira o vídeo acima.

➡️ A boa do Lance! Betting: vamos dobrar seu primeiro depósito, até R$200! Basta abrir sua conta e tá na mão!