Preparador de estrelas do esporte reúne 90 profissionais para debater alta performance

Leandro Ono com participantes do evento Imersão em Alta Performance







Escrito por Lance! • Publicada em 01/08/2024 - 17:24 • Rio de Janeiro

O preparador físico Leandro Ono, que já trabalhou com estrelas como Rubens Barrichello e Thiago Camilo reuniu 90 profissionais da preparação física e da fisioterapia para o evento "Imersão em Alta Performance", em São Caetano do Sul, São Paulo. O preparador, que atende até hoje os jogadores Gil, Leandro Castan e Marcos Rocha, comemorou a realização do evento.

- São mais de 15 anos vivendo da alta performance e trabalhando intensamente para encontrar uma forma de potencializar resultados. Viver esse momento único é motivo de orgulho já que passa um filme na cabeça de tudo que tive que superar para chegar até aqui - disse.

Ao todo, 90 profissionais ocuparam as instalações da academia Sfida, local do evento, em busca de informações específicas, mais autoridade na aplicação, reconhecimento no mercado e diversos insights no contexto da alta performance e do alto rendimento.