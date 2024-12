Prêmio Fui Clear: onde assistir ao vivo, horário e premiações

O "Prêmio Fui Clear", criado pelo produtor de conteúdo Eduardo Semblano, é um evento de futebol que acontece nesta segunda-feira (23), terá início às 17h (de Brasília) e será realizado na Mansão Alvite, no bairro de Santa Teresa, no Rio de Janeiro. A cerimônia será transmitida no YouTube dos Canais Wamo, 3 na Área e o próprio Fui Clear.

A premiação homenageia alguns dos principais expoentes do futebol no Brasil e no mundo. Com categorias e vencedores divulgados com antecedência, o evento reunirá comentaristas, ex-jogadores e treinadores para distribuir as premiações. A primeira edição da premiação foi em 2022, e também teve com transmissão ao vivo pela internet.

Confira as categorias do Prêmio Fui Clear 2024

Melhor goleiro Melhor lateral-direito Melhores zagueiros Melhor lateral-esquerdo Melhores meio-campistas Melhores atacantes Melhor técnico Melhor torcida Jogador revelação Melhor programa de futebol Melhor presidente/gestor Melhor comentarista Melhor canal de transmissão Melhor narrador Melhor árbitro Melhor programa de entrevistas Defesa mais bonita no Brasil Gol mais bonito no Brasil Defesa mais bonita no exterior Gol mais bonito no exterior Melhor goleiro (exterior) Melhor lateral-direito (exterior) Melhores zagueiros (exterior) Melhor lateral-esquerdo (exterior) Melhores meio-campistas (exterior) Melhores atacantes (exterior)