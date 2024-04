Torcedores do Vasco elegem a pior atuação no clássico contra o Fluminense pelo Brasileirão

Torcedores do Vasco reprovaram a atuação de uma peça do time contra o Fluminense (Foto: Leandro Amorim/Vasco)







Escrito por Lance! • Publicada em 21/04/2024 - 06:00 • Rio de Janeiro (RJ)

O Vasco perdeu para o Fluminense no Brasileirão e os torcedores ficaram furiosos com o zagueiro Maicon. Os vascaínos elegeram o jogador como o pior no clássico. A enquete foi realizada no ccanal do WhatsApp do Lance! Vasco.

Segundo os vascaínos, Maicon foi pior em campo, com 66% dos votos (1,1 mil votos). Por outro lado, Vegetti foi quem os torcedores salvaram mais uma vez, com 84% dos votos (1,9 mil votos).

Maicon foi eleito o pior da partida na derrota para o Fluminense (Foto: Leandro Amorim/Vasco)