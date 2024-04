Por que Robinho é o único preso entre os seis acusados de estupro coletivo?

Robinho foi condenado a nove anos de prisão (Foto: Ian MacNicol/AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 07/04/2024 - 10:50 • Rio de Janeiro (RJ)

Robinho é o único preso entre os seis homens acusados de estuprar uma mulher albanesa na Itália, em 2013. Condenado pela justiça do país europeu, ele cumpre a pena de nove anos na Penitenciária 2 de Tremembé (SP).



Mas, afinal, o que aconteceu com os amigos do ex-jogador que também cometeram o crime? Por que nenhum deles foi preso até o momento? Veja os detalhes abaixo.



➡️Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

De acordo com o g1, a denúncia da mulher albanesa cita Robinho e mais cinco homens: Ricardo Falco, Rudney Gomes, Clayton Santos, Alexsandro da Silva e Fabio Galan.

No processo, a justiça italiana considerou que, depois de terem "assistido ao que estava acontecendo" entre Robinho e a mulher, os homens "abusaram analogamente [igualmente] da pessoa lesada, obrigada a relações orais e vaginais para com eles".



➡️ Daniel Alves almoça em restaurante de luxo na Espanha e valor da conta chama atenção



Um amigo condenado



Dos cinco amigos, apenas Ricardo Falco foi condenado pela justiça italiana. A pena também foi de nove anos de prisão. As condenações dele e de Robinho foram determinadas em terceira e última instância, ou seja, sem nova possibilidade de recurso.



Ao contrário do ex-jogador, no entanto, a justiça brasileira ainda não determinou se Falco deve cumprir a pena no Brasil. Não há informações sobre uma data para este julgamento.



➡️ Amigo de Robinho dá sua versão da noite de crime em entrevista a site



E os outros quatro?



Os demais citados na denúncia ainda não foram condenados pela justiça italiana. Segundo o documento, eles não foram localizados. Em situações assim, os processos costumam ser 'suspensos', sendo retomados quando os mesmos são notificados e, então, têm a possibilidade de se defender.

Robinho é o único preso entre os seis acusados de estupro coletivo (Foto: Reprodução)