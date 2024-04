Denílson crava placar das finais e campeões do Paulistão, Mineiro e Carioca; veja

Denílson cravou os placares das finais dos estaduais no Sudeste (Foto: Reprodução)







Escrito por Lance! • Publicada em 07/04/2024 - 07:00 • Rio de Janeiro (RJ)

Pentacampeão do mundo, o ex-jogador Denílson palpitou sobre o resultado das finais dos estaduais ao redor do Brasil, neste domingo (7). Comentarista do "Jogo Aberto", o ex-atleta apontou que Palmeiras, Flamengo e Atlético-MG serão campeões.

Para Denílson, o Palmeiras vencerá o Santos por 3 a 1 no Allianz Parque. No clássico mineiro, o ex-jogador cravou que o Atlético-MG vai bater o Cruzeiro por 2 a 1. Já no Rio, o comentarista apontou uma goleada do Flamengo sobre o Nova Iguaçu, por 4 a 0.

Os primeiros jogos terminaram em: Santos 1 x 0 Palmeiras, Atlético-MG 2 x 2 Cruzeiro e Nova Iguaçu 0 x 3 Flamengo. Além de defender a Seleção Brasileira, Denílson também somou passagens por Palmeiras, São Paulo, Flamengo, Betis-ESP e Bordeaux-FRA.