Grêmio provoca o Inter após conquistar o hepta do Gauchão

Grêmio conquistou o hepta do Gauchão (Foto: Liamara Polli/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 07/04/2024 - 10:35 • Rio de Janeiro (RJ)

Clima de zoação no Rio Grande do Sul. O Grêmio aproveitou a conquista o heptacampeonato gaúcho, neste sábado (6), para provocar o Inter de forma sutil. Como? O clube postou a foto de um troféu em suas redes sociais, com o significado da palavra no dicionário.



– É bom explicar, tem gente que pode ter esquecido – diz a postagem.



➡️Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Mesmo que não tenha citado o Inter explicitamente, o alvo é claro. Eliminado na semifinal pelo Juventude, o Colorado não conquista um título há oito anos.



➡️ Campeonato Gaúcho tem premiação? Veja o que diz o regulamento

O Grêmio chegou a 43 conquistas do Gauchão e reduziu a distância no ranking de títulos para o rival, que tem 45. É a segunda vez na história que o Tricolor é hepta consecutivo. A única vez que isso havia acontecido foi em 1968.



➡️ Jogadores do Grêmio invadem coletiva de Renato Gaúcho e dão banho de isotônico no técnico

Grêmio provoca o Inter nas redes sociais após título do Gauchão (Foto: Ricardo Duarte/Internacional)