Polícia da Austrália apreende mais de R$ 200 milhões em drogas embaladas com foto de Frank Lampard

Escrito por Lance! • Publicada em 26/10/2024 - 13:42 • Redação do Lance!

A polícia da Austrália apreendeu 95 kg de metanfetamina no aeroporto de Sidney, enviados de Los Angeles (Estados Unidos) com destino à cidade de Maroubra (Austrália). A carga foi avaliada em R$ 277 milhões e chamou a atenção pelas embalagens, que exibiam uma foto do ex-jogador e atual treinador Frank Lampard.

De acordo com o jornal "The Sun", da Inglaterra, os investigadores acreditam que os integrantes da quadrilha são torcedores do Chelsea e a imagem de Lampard seja uma espécie de "marca registrada" da gangue que distribuía a droga.

- Você provavelmente sabe minha resposta sobre isso. O que eu vou dizer sobre isso? Eu não estou ciente disso. Eu nem sei o que dizer para você, para ser honesto. Eu literalmente não tenho nenhum comentário sobre isso - disse o ex-jogador ao próprio The Sun.

A foto utilizada nas embalagens é de 2017, e mostra Lampard, de terno e gravata, acenando para torcedores do Chelsea. Até o momento, a investigação não aponta qualquer envolvimento do treinador no crime.

A operação, que já monitorava a remessa, resultou ainda na prisão de Richard Prothero, de 37 anos, pego em flagrante no momento da retirada da carga no aeroporto. Além das drogas, a polícia apreendeu R$ 569 mil em dinheiro durante a ação.

