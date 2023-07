SAMUEL ETO`O

Não é só no Brasil que jogadores se envolvem em disputas judiciais pelo pagamento de pensão alimentícia. No último dia 11 de julho, o camaronês Samuel Eto`o chegou a um acordo para pagar uma dívida de cerca de 90 mil euros (R$485 mil na época) com a filha, Erika do Rosário Nieves. De acordo com o advogado de defesa, ela vivia uma situação financeira "muito precária". Antes, os dois travaram uma batalha judicial de quatro anos até Erika ser reconhecida como filha do astro, que se recusava a fazer um teste de DNA.