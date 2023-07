Quando se destacou na Copa do Mundo disputada no Brasil, James era atleta do Mônaco, mas se transferiu ao Real Madrid após a competição. Depois, passou por Bayern de Munique, Everton, Al-Rayyan e Olympiakos. Entre os principais títulos conquistados por ele, estão duas Champions Leagues e dois Campeonatos Espanhóis com o Real Madrid, além de dois Campeonatos Alemães com o Bayern. De acordo com dados do "Transfermarkt", foram 453 jogos, 120 gols e 147 assistências na carreira até o momento.