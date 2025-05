Narrador da Globo dispara sobre Coutinho no Vasco: ‘É triste em campo’

O Vasco perdeu para o Puerto Cabello por 4 a 1, na noite desta quarta-feira (7), em partida válida pela 4ª rodada do Grupo G da Sul-Americana. A derrota fez o narrador da Globo, Gustavo Villani, questionar a passagem de um dos líderes do elenco, Coutinho, no time. A jornalista deu declaração durante programa no "Sportv".

- O Philippe Coutinho é triste em campo! Ele é abatido, ele não disputa. Ele perde a bola e balança a cabeça. É um ídolo, revelado no clube, veio para resolver… Até quando a torcida do Vasco vai carregar o Coutinho no colo? Ele não entrega! Como também não entregou o Payet, com exceção de 4 ou 6 meses.

Como foi o jogo do Vasco?

O Vasco cometeu diversos erros e viu o Puerto Cabello ser superior durante as duas etapas. Os venezuelanos esbarravam na limitação técnica.

No entanto, o Puerto Cabello não contava que o Vasco fosse cometer tantos erros individuais e coletivos. E foi aí que os venezuelanos se aproveitaram. Aos 22, Mateus Carvalho bobeou na saída de bola, e Hugo Moura cometeu um pênalti. Na cobrança, Paredes abriu o placar. Aos 37 minutos, Lucas Piton cobrou uma falta na área, e João Victor igualou.

As fortes emoções ficaram para o segundo tempo e nada que não possa piorar. Logo aos 3 minutos, Piton falhou na marcação, e Padrón, atacante com 1,59 de altura, colocou o Puerto Cabello na frente do placar novamente.

Aos 14 minutos, Guerrero se aproveitou de uma saída de bola equivocada do Vasco e marcou o terceiro. Em seguida, Paredes fez o segundo gol na partida, após outro erro do Cruz-Maltino na construção.

O Vasco, por sua vez, sequer ameaçou o goleiro Romero. O Cruz-Maltino, que está sendo comandado interinamente por Felipe Loureiro, teve a pior atuação nesta temporada.

Após passagens por clubes como Inter de Milão, Liverpool, Barcelona, Bayern de Munique e Al Duhail, Coutinho retornou ao futebol brasileiro em 2024. Em 2025, disputou 15 partidas pelo Vasco, com cinco gols e duas assistências, mas ainda enfrenta dificuldades físicas para manter regularidade.