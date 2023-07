O ex-zagueiro espanhol Piqué estava em uma boate em Madrid na noite de sábado (29) para comemorar o encerramento da Kings League, torneio de futebol de 7. No momento em que subiu ao palco, fãs de Shakira que estavam no local vaiaram e começaram a discutir com o espanhol. Impaciente com a situação, Piqué respondeu as provocações, o que acabou gerando vaias do público.