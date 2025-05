Pentacampeão processa INSS para receber benefício por problemas no joelho

O ex-jogador Vampeta, integrante da Seleção Brasileira campeã mundial em 2002, entrou com ação judicial contra o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Segundo o jornal "O Globo", a ação foi motiva pelo desejo de obter auxílio-acidente devido a problemas no joelho esquerdo. O processo foi iniciado após o órgão negar administrativamente o pedido do ex-atleta em novembro de 2024.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Na documentação apresentada à Justiça, os advogados de Vampeta relatam que ele sofreu ruptura do ligamento cruzado anterior (LCA) do joelho esquerdo em maio de 2003. A lesão exigiu cirurgia e um ano de afastamento para tratamento e fisioterapia.

A defesa do ex-jogador argumenta que a redução permanente da capacidade laboral do cliente justifica a concessão do benefício solicitado. Uma perícia médica foi agendada para agosto de 2025 para avaliar o caso.

continua após a publicidade

O diagnóstico médico anexado ao processo confirma que o ex-atleta, hoje autônomo, sofre de gonartrose não especificada (CID 10 M17.9), condição degenerativa irreversível. O relatório foi assinado pelo Dr. Joaquim Grava, ex-médico do Corinthians, que associa o problema às atividades exercidas por Vampeta durante sua carreira profissional.

➡️ Ancelotti quer Seleção Brasileira jogando como Real Madrid: ‘Chego para ser campeão’

O que pede a defesa de Vampeta?

Na petição, os representantes legais solicitam o pagamento de 50% do salário de benefício, com efeito retroativo à data do requerimento administrativo. Também pedem honorários advocatícios e gratuidade processual.

continua após a publicidade

A ação judicial requer ainda que o Corinthians seja intimado a fornecer o prontuário médico completo do atleta e outras informações que possam comprovar o acidente e seus impactos na carreira profissional de Vampeta. Vale destacar, que após a cirurgia o antigo volante voltou a jogar profissionalmente, mas passou a enfrentar dores constantes e novas lesões na mesma articulação.