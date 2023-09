A programação do São Paulo para o final de semana mudou depois da alteração promovida pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) quanto ao jogo deste domingo (3), que aconteceria contra o Coritiba, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. Agora, a partida será no dia 27 de setembro, às 19h (de Brasília), no Morumbi.