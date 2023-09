O goleiro Renato Bellucci Marin, que defendeu as cores do São Paulo do Sub-12 ao Sub-14, foi convocado pela quinta vez para a seleção italiana. O jogador da Roma vai disputar dois amistosos contra Irlanda do Norte e Holanda nos dias 7 e 11 de setembro, respetivamente. Através das redes sociais, ele comemorou a oportunidade.