Pênalti perdido por Wallace Yan revolta torcedores do Flamengo: ‘Soberba’

Rubro-Negro caiu nas oitavas de final da Copa do Brasil para o Atlético-MG

imagem cameraWallace Yan perdeu pênalti decisivo na Copa do Brasil (Foto: Reprodução)
Lucas Boustani
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 06/08/2025
21:36
O Flamengo foi eliminado da Copa do Brasil pelo Atlético-MG, nesta quarta-feira (6), na Arena MRV, nas oitavas de final. Na ocasião, o atacante Wallace Yan perdeu o pênalti decisivo da eliminação do Rubro-Negro. Após o fato, torcedores do Rubro-Negro se revoltaram com a situação nas redes sociais.

O jovem atacante foi o responsável por cobrar a quinta cobrança das penalidades. Com apenas 20 anos, Wallace Yan não conseguiu alcançar as expectativas e desperdiçou a cobrança ao finalizar para fora. Em seguida, o goleiro Everson convertou o pênalti que garantiu a classificação do Galo para as quartas de final do torneio nacional.

Nas redes sociais, torcedores do Flamengo se revoltaram com a eliminação. Alguns torcedores criticaram a postura do camisa 64, que se mostrou confiante demais na hora da cobrança. Além disso, outra parte da torcida questionou a decisão de Filipe Luís, que permitiu o jovem atleta cobrar a última penalidade.

Flamengo x Atlético-MG

O Galo eliminou o Rubro-Negro da Copa do Brasil, nesta quarta-feira (6), nas oitavas de final da competição. No confronto, o clube mineiro saiu na frente após vencer o primeiro confronto, no Maracanã, por 1 a 0, com gol de Tomás Cuello.

Na segunda partida, a equipe do técnico Filipe Luís conseguiu reverter a derrota dentro de casa e superou o adversário no tempo regulamentar por 1 a 0, na Arena MRV. A vitória por apenas um gol de diferença, marcado por Everton Cebolinha, levou a decisão para os pênaltis.

Nas penalidades, o Galo foi superior e venceu o confronto por 4 a 3. Do lado Rubro-Negro, Samuel Lino e Wallace Yan perderam as cobranças. Pelo Alvinegro, apenas Júnior Alonso não foi preciso na marca da cal. O goleiro Everson marcou o gol da classificação do Atlético-MG.

Atlético-MG eliminou o Flamengo nas oitavas de final da Copa do Brasil (Foto: Pedro Souza / Atlético-MG)

