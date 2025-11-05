Filipe Luís define escalação do Flamengo para enfrentar o São Paulo; confira

O técnico Filipe Luís definiu a escalação do Flamengo para a partida contra o São Paulo na noite desta quarta-feira (5), às 21h30 (de Brasília), na Vila Belmiro, em Santos (SP). Com desfalques em todos os setores do campo, o treinador optou por escalar o time carioca com Saúl no meio-campo e Carrascal no ataque. Danilo substitui Ortiz na defesa.

continua após a publicidade

O Flamengo está escalado com: Rossi; Royal, Danilo, Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, Saúl e Arrascaeta; Carrascal, Plata e Lino.

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

Carrascal, que se machucou na partida contra o Sport, se recuperou de dores na região da costela e começa jogando. Inicialmente, a expectativa era que o colombiano começasse no banco. Entretanto, o treinador optou por colocá-lo no time titular.

O Flamengo conta com três desfalques por questões médicas. Pedro, que se recupera de fratura no braço direito, segue fora. Léo Ortiz, que passa por tratamento no tornozelo direito, e Jorginho, que se recupera de lesão na coxa direita, também não jogam. Suspensos, Bruno Henrique e Evertton Araújo ficaram no Rio.

continua após a publicidade

Escalação do São Paulo

O São Paulo inicia a partida contra o Flamengo com: Rafael; Ferraresi, Arboleda e Sabino; Cédric, Pablo Maia, Luiz Gustavo, Bobadilla e Ferreirinha; Luciano e Tapia.

Confronto no primeiro turno entre Flamengo e São Paulo

No confronto pelo primeiro turno do Brasileirão, o Flamengo venceu o São Paulo por 2 a 0, com gols de Luiz Araújo e Wallace Yan.

Confronto entre Flamengo e São Paulo no primeiro turno (Foto: Thiago Mendes/W9 PRESS/Gazeta Press)

✅ FICHA TÉCNICA

SÃO PAULO X FLAMENGO

32ª DO CAMPEONATO BRASILEIRO

📆 Data e horário: quarta-feira, 5 de novembro de 2025, às 21h30 (horário de Brasília);

📍 Local: Vila Belmiro;

📺 Onde assistir: Premiere, Globo

🟨 Árbitro: Rodrigo José Pereira de Lima (PE)

🚩 Assistentes: Rafael da Silva Alves (RS) e Francisco Chaves Bezerra Jr. (PE)

🖥️ VAR: Rodrigo D'Alonso Ferreira (SC)

continua após a publicidade

Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.