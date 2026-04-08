Pênalti? Ex-árbitro analisa lance em Junior Barranquilla x Palmeiras

Na estreia pela Conmebol Libertadores, o Palmeiras está perdendo por 1 a 0 contra o Junior Barranquilla, no Estádio Olímpico Jaime Morón León, em Cartagena, na Colômbia. Já na primeira etapa, o Verdão teve um pênalti marcado num lance com o Mauricio.

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Durante uma disputa entre o Rivas e Mauricio dentro da área, o meio-campista caiu e o árbitro foi rever o lance no VAR. Juiz entendeu que o contato foi faltoso e marcou o pênalti.

De acordo com Carlos Eugênio Simon, comentarista de arbitragem dos canais Disney+, o pênalti foi bem marcado.

— De fato, pega no adversário, que chega antes e toca a bola. Acerta o bico da chuteira no joelho do adversário. Há um contato, portanto, a penalidade máxima tem que ser marcada - disse Simon.

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Veja o lance:

Como chegam os times?

Líder do Brasileirão, o Palmeiras busca manter a boa sequência de resultados e repetir a campanha da última edição na fase de grupos da Libertadores, quando encerrou com seis vitórias e 100% de aproveitamento, garantindo a primeira colocação geral.

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Junior e Palmeiras se enfrentam nesta quarta-feira (8) (Foto: Arte Lance!)

Já o Junior Barranquilla ocupa a quinta colocação no Campeonato Colombiano, a nove pontos do líder Atlético Nacional. A equipe soma oito vitórias, um empate e seis derrotas em 15 partidas, com saldo positivo de um gol.

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Grupo do Palmeiras na Libertadores

Palmeiras

Cerro Porteño

Junior Barranquilla

Sporting Cristal

✅ FICHA TÉCNICA

JUNIOR BARRANQUILLA X PALMEIRAS

LIBERTADORES – 1ª RODADA

📆 Data e horário: quarta-feira, 8 de abril de 2026, às 21h30 (de Brasília)

📍 Local: Estádio Olímpico Jaime Morón León, em Cartagena (COL)

📺 Onde assistir: Paramount+ e Lance! (em aúdio)

🟨 Árbitro: Maximiliano Ramírez (ARG)

🚩 Assistentes: Juan Belatti (ARG) e José Savorani (ARG)

🖥️ VAR: Hernán Mastrangelo (ARG)

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