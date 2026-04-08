Pênalti? Ex-árbitro analisa lance em Junior Barranquilla x Palmeiras
Palmeiras está perdendo por 1 a 0
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Na estreia pela Conmebol Libertadores, o Palmeiras está perdendo por 1 a 0 contra o Junior Barranquilla, no Estádio Olímpico Jaime Morón León, em Cartagena, na Colômbia. Já na primeira etapa, o Verdão teve um pênalti marcado num lance com o Mauricio.
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Durante uma disputa entre o Rivas e Mauricio dentro da área, o meio-campista caiu e o árbitro foi rever o lance no VAR. Juiz entendeu que o contato foi faltoso e marcou o pênalti.
De acordo com Carlos Eugênio Simon, comentarista de arbitragem dos canais Disney+, o pênalti foi bem marcado.
— De fato, pega no adversário, que chega antes e toca a bola. Acerta o bico da chuteira no joelho do adversário. Há um contato, portanto, a penalidade máxima tem que ser marcada - disse Simon.
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Veja o lance:
Como chegam os times?
Líder do Brasileirão, o Palmeiras busca manter a boa sequência de resultados e repetir a campanha da última edição na fase de grupos da Libertadores, quando encerrou com seis vitórias e 100% de aproveitamento, garantindo a primeira colocação geral.
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Já o Junior Barranquilla ocupa a quinta colocação no Campeonato Colombiano, a nove pontos do líder Atlético Nacional. A equipe soma oito vitórias, um empate e seis derrotas em 15 partidas, com saldo positivo de um gol.
Grupo do Palmeiras na Libertadores
Palmeiras
Cerro Porteño
Junior Barranquilla
Sporting Cristal
✅ FICHA TÉCNICA
JUNIOR BARRANQUILLA X PALMEIRAS
LIBERTADORES – 1ª RODADA
📆 Data e horário: quarta-feira, 8 de abril de 2026, às 21h30 (de Brasília)
📍 Local: Estádio Olímpico Jaime Morón León, em Cartagena (COL)
📺 Onde assistir: Paramount+ e Lance! (em aúdio)
🟨 Árbitro: Maximiliano Ramírez (ARG)
🚩 Assistentes: Juan Belatti (ARG) e José Savorani (ARG)
🖥️ VAR: Hernán Mastrangelo (ARG)
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