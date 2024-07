Pedro Scooby levanta suspeita ao mostrar foto de juiz com possível rival de Medina nas Olimpíadas

Lowe (o último da esquerda para direita) abraçado com Ewing (Foto: Reprodução/Instagram)







Escrito por Lance! • Publicada em 31/07/2024 - 15:32 • Rio de Janeiro (RJ)

O surfista de ondas gigantes Pedro Scooby levantou suspeita sobre o juiz australiano Benjamin Lowe em vídeo publicado no Instagram. Scooby postou uma foto de Lowe, que integra o grupo de arbitragem do surfe nas Olimpíadas de Paris, abraçado com o surfista Ethan Ewing, que também é australiano e pode enfrentar o brasileiro Gabriel Medina numa possível semifinal nos Jogos.

Scooby ressaltou que nas Olimpíadas de Tóquio, em 2021, quando o surfe estreou nos Jogos Olímpicos, Lowe deu sempre notas mais baixas a Medina e notas mais altas aos adversários do brasileiro. Scooby cobrou a organização das Olimpíadas: "Não pode acontecer isso". Veja o vídeo:

- Lá em Tóquio, teve um juiz que deu as notas mais altas para os adversários do Medina, e as notas mais baixas para ele nas baterias. Foi feita uma reclamação formal desse cara para o comitê olímpico, e não fizeram nada. Esse cara está aqui de novo. Hoje, eu aqui de boa em casa, recebo uma foto no WhatsApp dele com o Ethan, que é o cara que, se o Medina passar, eles podem cair juntos na semifinal. E o Ben Lowe e o Ethan são australianos - afirmou.