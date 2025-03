Pedro Raul movimenta a web após decidir o Campeonato Cearense

O Ceará conquistou o título do Campeonato Cearense de 2025, neste domingo (22), ao empatar em 1 a 1 contra o Fortaleza, no segundo jogo da decisão, dentro do estádio Castelão. O gol do título da equipe alvinegra surgiu em cabeceio do atacante Pedro Raul. Após o feito, a internet se mobilizou para comentar o poder de decisão do jogador.

O tento do camisa 9 aconteceu aos 26 minutos do segundo tempo. Naquele momento, o Ceará perdia a partida por 1 a 0, resultado que levaria a decisão do título para os pênaltis. Mas o cenário mudou após Pedro Raul balançar as redes. Com a vitória na primeira partida da final, o Ceará conquistou o título do estadual com o empate.

O feito do atacante mobilizou a web. Foi possível observar diversas manifestações de torcedores o elogiando e destacando o poder de decisão. Recém chegado no Ceará, Pedro Raul tem seis jogos disputados e cinco gols maracados. Veja a repercussão abaixo:

Chegada de Pedro Raul ao Vozão

O atacante desembarcou no Ceará em fevereiro deste ano após ter passagens sem destaque pelo Corinthians e Vasco. A má fase parece ter ficado de lado desde a chegada ao Ceará. Em pouco tempo no novo clube, Pedro Raul já assumiu papel fundamental dentro do ataque da equipe do técnico Léo Condé e foi o principal nome do título do Campeonato Cearense de 2025.