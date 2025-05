Pedrinho vira assunto mais comentado após goleada sofrida pelo Vasco

Com uma atuação abaixo do esperado, o Vasco foi goleado pelo Puerto Cabello por 4 a 1, nesta quarta-feira (7), fora de casa, pela quarta rodada da Copa Sul-Americana. Após a derrota, o nome de Pedrinho, presidente do clube cruzmaltino entrou entre os mais comentados nas redes sociais.

Diversos torcedores do clube carioca criticaram a atual gestão do ex-jogador após o resultado vexatório na Venezuela. As manifestações contra o atual mandatário foram diversas. As principais citações foram referentes a cobrança por um desempenho melhor do Vasco em campo. Veja abaixo:

Vasco na Sul-Americana

Com a derrota para o Puerto Cabello, o clube Cruzmaltino se complicou na classificação da fase de grupos da Sul-Americana. Após o fim da quarta rodada, o Vasco viu a diferença para o Lanús, líder da chave, chave aumentar. Com cinco pontos, o time carioca está três pontos atrás dos argentinos.

Além disso, o Puerto Cabello diminuiu a diferença. O clube venezuelano está apenas a um ponto atrás do Vasco, assim como o Melgar. Ambas as equipes somam quatro pontos na tabela de classificação.

Vale destacar, que apenas os primeiros colocados dos grupos se classificam de forma direta para as oitavas de final da Sul-Americana. Os segundos colocados jogam enfrentam os terceiros colocados da Copa Libertadores em busca da vaga.

O Vasco volta a campo pelo torneio continental na próxima terça-feira (13). A equipe enfrenta o Lanús, líder da chave, na Argentina. Uma vitória pode ser primordial para as pretenções do Cruzmaltino na Sul-Americana.